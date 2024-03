Corriere dello Sport – il piano di Giuntoli per portarlo a Torino

(Di martedì 12 marzo 2024) 2024-03-12 10:32:16 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal CdS: La tentazione di prenotargli una stanza al JHotel, o di offrirgli una cena con vista dalla collina di Moncalieri e poi di sottoporgli un contratto da firmare c’è stata. Eccome. Magari Cristianoe Teun Koopmeiners avrebbero volentieri sorseggiato pure un buon Barolo, solo che poi avrebbero commesso un errore gravissimo: fare i conti senza l’oste, cioè l’Atalanta, una location chic dove le consumazioni si pagano e pure a caro prezzo. Comunque, il dt bianconero e il centrocampista che fa gola a mezza Europa si sono incrociati nella pancia delo Stadium, domenica sera, e hanno accennato dei discorsi sul futuro mentre 40 mila anime attorno a loro lasciavano i seggiolini pensando alla giornata del riscatto bianconero rovinata da quella doppietta. Juve, affondo per ...

La Prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, lunedì 11 marzo 2024. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato (pianetamilan)

2024-03-11 22:59:39 Fa notizia quanto riportato poco fa dal CdS: “Adoro il modo in cui gioca Bellingham nel Real Madrid: segna gol in quasi ogni partita, mi piace vederlo giocare perché è ... (justcalcio)

La Prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, martedì 12 marzo 2024. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato (pianetamilan)

Tommaso Paradiso, frecciata social a Lotito: "Da vent'anni un'era oscura": Il cantante ed ex leader dei Thegiornalisti su Instagram attacca il presidente della Lazio dopo il brutto ko contro l’Udinese ...corrieredellosport

Meghan Markle gongola per l'errore di Kate Middleton: cosa ha detto agli amici: La foto ritoccata della Principessa del Galles ha scandalizzato il mondo intero che vuole sapere di più sulle condizioni di salute della moglie di William ...corrieredellosport

Conegliano fa 24, Scandicci e’ 2a. Play off, lotta a 4 per entrare!: Pinerolo, Vallefoglia e Roma duello a distanza. Ma la matematica lascia spazio anche a Casalmaggiore. L’Imoco, al 23mo successo di fila, vince per il sesto anno consecutivo la regular season. Scandicc ...corrieredellosport