Corpo libero e mente perfetta | con Danila Torcoli e L’Oréal Paris

(Di martedì 12 marzo 2024), 72 anni, stylist in pensione e campionessa mondiale di cerchio aereo: attrezzo che, fissato al soffitto, permette di eseguire figure acrobatiche in aria. Hai avuto una vita ricca di esperienze? Molto! A 18 anni sono diventata mamma, per 15 sono stata sposata con un artista: la mia quotidianità era fatta di mostre, conoscenze stimolanti… quando mi sono separata senza sapere nulla mi sono lanciata nella moda, dove ho lavorato trent’anni incontrando persone splendide e viaggiando molto. Sono stata fortunata. Com’è nato il tuo amore per la pole dance? Avevo già 60 anni: mi hanno detto che vicino a casa avevano aperto una palestra dedicata alla pole dance… ho frainteso pensando a una “pool”, una piscina! Ho iniziato per caso, ancora lavoravo, mi sono appassionata. Non mi ero mai dedicata così tanto a uno sport: pur con una certa età sulle ...