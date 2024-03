Corinaldo | sabato una giornata di screening al femminile

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 12 marzo 2024)(Ancona), 12 marzo 2024 –sarà unadialnell’ambito della rassegna “Esistere. La primavera delle donne”, organizzata dal Comune di- centro studi internazionale Santa Maria Goretti. Dalle 10 alle 14 ben 8 specialisti saranno a disposizione della popolazionecorinaldese per consulenze specifiche. “Crediamo molto in questo appuntamento – afferma l’assessore alle Pari Opportunità Mirka Simonetti – perché come Amministrazione puntiamo al benessere dei corinaldesi e intendiamo proporre qualcosa di concreto per la prevenzione e la salute della popolazione rosa del nostro comune”. La donna al centro delle iniziative. “La cabina di regia del centro studi – sottolinea la coordinatrice Myriam Fugaro - ha scelto di ...