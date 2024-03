Coppa di Germania 2023 2024 | prosegue la favola Saarbrücken | sconfitto anche il Borussia Monchengladbach | è in semifinale

La favola del Saarbrücken continua verso le semifinali: Nemmeno il Borussia Mönchengladbach di Elvedi (in campo 82’) è riuscito a fermare la favola del Saarbrücken: la formazione di terza divisione si è concessa il lusso di eliminare nei quarti di finale ...rsi.ch

BOQUETE, La voglia di vincere è tanta: darò il massimo: La giocatrice e capitano della Fiorentina Femminile Verónica Boquete ha parlato ai microfoni della Tgr Rai Toscana, alla luce della recente vittoria sulla Juventus che ha consegnato ...firenzeviola

RANDAZZO BRINDA IN Coppa EUROPA: BRONZO UNDER 23 IN PORTOGALLO: Una splendida medaglia di bronzo. Per il secondo anno consecutivo l’Italia festeggia il successo con il team under 23 femminile nella Coppa Europa di lanci. E dietro alla vittoria azzurra colta a ...padovanews