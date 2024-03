Coppa del Mondo sci alpino 2023 2024 | finali Saalbach | otto italiani impegnati nel primo weekend

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ULTIMA DAHLQVIST 11:40 Addirittura quinta, appena davanti a Diggins , Kerttu Niskanen. 11:39 Diggins ancora sesta , ha chance di restare nelle 10. Svahn ... (oasport)

Milano – Due week end di Sci Alpino, per l’ultima volta in stagione. Si chiude la Coppa del Mondo di uno degli sport invernali più vittorioso per l’Italia e lo fa con la tappa delle finali di ... (ilfaroonline)