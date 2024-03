Controlli dei forestali | sequestrati a Napoli 154 uccelli

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 12 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI militari del gruppo carabinieri forestale di, nucleo cc Cites, insieme ai dirigenti veterinari dell’ Asl1 centro, si recavano a, presso un’attività commerciale di proprietà di un 56 enne del posto, per un controllo finalizzato alla corretta applicazione della normativa di attuazione della convenzione di Washington ed alla verifica del benessere degli animali. dal controllo emergevano criticità relative alla detenzione ed al benessere degli animali. Il locale che ospitava glirisultava essere piccolo, considerato il numero degli esemplari ospitati, scarsamente areato ed illuminato e con gabbie sporche. Tre pappagalli, quali un cenerino, un pionus menstrus ed un pionites melanocephala, non si presentavano in buone condizioni di salute. I militari hanno ...