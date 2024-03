Contro di me e la mia famiglia istinti bestiali | l' accusa di Marsilio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 12 marzo 2024) Marcoè stato riconfermato dopo una campagna elettorale piena di veleni con attacchi anche personali. Il Tempo ha intervistato il governatore per fare il punto di queste settimane.Presidente ora dovrà far fede alla promessa fatta a Un Giorno da Pecora e tagliarsi la barba? «Mi hanno già chiamato dovrò mantenere la parola».Chi ha sentito dell'opposizione? «Mi ha chiamato questa mattina D'Amico, anche Conte mi ha chiamato».Quando ha capito che avrebbe vinto? «Si è capito subito che ce l'avremmo fatta, fin dai primi exit poll . Devo dire che ho sempre percepito durante la campagna elettorale che avessimo questa forza e questo vantaggio».La narrazione per cui era appaiato con D'Amico spinto dal vento di Sardegna l'ha preoccupata? «Hanno voluto creare una narrazione sul campo larghissimo e il vento di Sardegna che poi si è rivelata essere solo una strategia per ...