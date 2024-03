Contatto Cubarsi-Osimhen | l’arbitro non fischia rigore | giallo in Barcellona-Napoli | VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 12 marzo 2024)sono in campo per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League dopo l’1-1 dell’andata. Partenza sprint degli spagnoli che si portano in doppio vantaggio con i gol realizzati da Fermin Lopez e Cancelo. Al 30? ilrientra in partita con il gol del difensore Rrahmani. Nella ripresa un episodio chiave:in area ditrae Oismhen, ilsembra netto manonile non viene richiamato. L’attaccante azzurro si rialza incredulo. Bro literally stamped on’s foot still no penalty pic.twitter.com/WzVKzMndGZ — Dr Yash ? (@YashRMFC) March 12, 2024 L'articolo...