Consumo di suolo | l’Italia affoga nel cemento

(Di martedì 12 marzo 2024) Casavatore è un Comune in provincia di Napoli in cui risiedono poco più di 18 mila persone su un territorio di circa 153 ettari. Il 91,43% di questa superficie è oggi impermeabilizzata: non piùmae asfalto. Casavatore non è, però, l’unico caso eclatante che testimonia la voracità con cui la mano umana ha voluto sostituire la natura e assoggettarla ai propri voleri. Il caso del comune di Casavatore in cui risiedono poco più di 18 mila persone su un territorio di circa 153 ettari Infatti, nella medesima provincia, anche Arzano (83,48% diconsumato), Melito di Napoli (81,30%), Cardito (73,72%), Torre Annunziata (72,06%), Frattaminore (71,93%) hanno ecceduto nella stessa bulimia edificatoria. Che non è solo una caratteristica del mezzogiorno, dato che coinvolge anche l’hinterland milanese e la Brianza, con punte ...