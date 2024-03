Concorrenti Isola dei Famosi | naufraghi “ufficiosi” da X Factor e Amici | la lista delle indiscrezioni

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di martedì 12 marzo 2024) Subito dopo la fine del Grande Fratello tornerà su Canale 5 la nuova edizione de L’dei2024 condotta da Vladimir Luxuria con Sonia Bruganelli nel ruolo di opinionista ed Elenoire Casalegno inviata in Honduras.deida XI colleghi di TVBlog hanno già stilato l’affidabiledei primi 8pronti per sbarcare in Honduras, eccola a seguire: Joe Bastianich Marina Suma Edoardo Franco Francesco Benigno Matilde Brandi Selen Artur Dainese Edoardo Stoppa Nel frattempo, tra i tanti nomi “” saltati fuori, spuntano volti di cantanti da Xdi Maria. Da Sangiovanni (che avrebbe ...