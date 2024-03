Comunicare le multe in tempi rapidi | con alcune precauzioni sulle modalità

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 12 marzo 2024) Tra i molti punti della revisione del Codice della strada, osservato speciale dell’ACI, ce ne sono alcuni non secondari: ad esempio lastica per la notifica delle contravvenzioni con la causale delle infrazioni commesse e l’importo da versare e l’invio delleda autovelox. La novità per queste ultime contempla che in nome della privacy «siano opportunamente oscurati o resi irriconoscibili soggetti terzi e targhe di eventuali altri veicoli ripresi». La visibilità dev’essere riservata alla targa del veicolo. Ipotizzata anche la possibilità di scatti fotografici frontali invece che posteriori, sempre con oscuramento dei passeggeri a bordo. In tal caso dovranno però essere aggiornati gli apparecchi di rilevamento. Cambiamenti di rilievo sono previsti nel nuovo Codice anche su “dove” piazzare gli autovelox, seguendo finalmente un unico criterio. ...