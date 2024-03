Comprare casa con 40 mila euro è possibile nel 2024 | tutte le possibilità per andare a vivere da soli

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di martedì 12 marzo 2024) Il desiderio didasenza avere liquidità o risorse perunacostosa con o senza mutuo può essere soddisfatto. Monolocali o bilocali da 40per poter realizzare il sogno di indipendenza. Se è arrivato il momento didaoccorre saper trovare le giuste opportunità. Indipendenza a40, come ottenerla (Informazioneoggi.it)Arriva per tutti il momento in cui la vita insieme ai genitori, ad altri familiari o coinquilini comincia adstretta. Sorge così il desiderio di unatutta per sé per realizzare il desiderio di indipendenza, per costruire le proprie abitudini ed essere liberi da ...