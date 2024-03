Completamente insensato Vittorio Sgarbi rinviato a giudizio sbotta in diretta | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) Nel mirino ci finisce ancora: la Procura di Roma ha infatti chiesto il rinvio aper l'ex sottosegretario alla Cultura. Il tutto per le ipotesi di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, per cui il critico d'arte era stato indagato nei mesi scorsi. Secondo la Procura capitolina, le pendenze erariali con l'Agenzia delle Entrate ammonterebbero a circa 715mila euro. Per gli inquirenti romani,avrebbe acquistato il quadro nel 2020 ad un'asta di opere d'arte facendo risultare come compratrice la compagna. Il critico d'arte rigetta le accuse ai mittenti. Ed eccolo,, ospite in studio a Prima di Domani, il programma condotto da Bianca Berlinguer su Rete 4, la puntata è quella di martedì 12 marzo. "Io ...