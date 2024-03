Compagnia delle Seggiole | 400 repliche di ' In sua movenza è fermo'

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 12 marzo 2024) Firenze, 12 marzo 2024 - Con la replica di 'In sua' del 17 marzo alle ore 12.00 il viaggio teatrale nei sotterranei del Teatro della Pergola compie quattrocento. È quanto spiega la. In diciannove anni (dal 29 settembre 2006) più di 20000 spettatori da tutta la Toscana hanno assistito allo spettacolo alla Pergola, in scena ovunque tranne che sul palcoscenico. Come si legge in una nota una o due volte al mese, la domenica mattina, durante la stagione teatrale, nella strada stretta di Via della Pergola, si sono ritrovate persone da tutta la Toscana “per assistere a uno spettacolo che andava in scena ovunque, tranne che su quel calcatissimo palcoscenico. Si entra, ancora oggi, nei sotterranei che, tranne gli addetti ai lavori e qualche ...