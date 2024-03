Commissariato il Comune di Melito | il Ministero dell’Interno | “Condizionamenti della criminalità organizzata”

In Sicilia election day per amministrative ed europee: In tutto sono 37 i Comuni che rinnoveranno i loro organi elettivi, 32 per scadenza naturale del mandato elettorale e 5 attualmente amministrati da commissari straordinari. Per quanto riguarda il ...siracusanews

Pachino, è ufficiale: per le amministrative si vota l’8 e il 9 giugno assieme alle europee: Le elezioni amministrative in Sicilia si svolgeranno l’8 e il 9 giugno, negli stessi giorni in cui si voterà per il rinnovo del Parlamento europeo. Lo ha deciso la giunta regionale nella seduta di ogg ...pachinonews

Caltagirone, la consigliera Selenia Tutone aderisce all’Mpa: CALTAGIRONE (CATANIA) – Selenia Tutone, consigliera del Comune di Caltagirone aderisce al Movimento per l’Autonomia. L’ufficialità del passaggio è avvenuta nella giornata di ieri, 11 marzo, durante un ...livesicilia