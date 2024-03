Commercio | -2 miliardi di costi operativi grazie all’intermodalità marittima

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 12 marzo 2024) Roma, 12 mar. (Adnkronos) – Una riduzione di 2,02di euro diall?anno e di 0,7 milioni di tonnellate di CO2, l?equivalente di 375mila auto in meno all?anno sulle strade italiane. Sono i benefici dell?intermodalitàper le imprese calcolati da uno studio condotto dal Centro Green – Università Bocconi, i cui risultati saranno discussi questo pomeriggio alle 17 durante LetExpo 2024, fiera del trasporto e della logistica sostenibile promossa da Alis (Associazione Logistica dell?Intermodalità Sostenibile). Lo studio commissionato da Amazon su ‘L?intermodalità: il ruolo del comparto per l?economia italiana e gli effetti socio-economici e ambientali per le imprese’ si concentra sul ruolo e il valore dell’e-commerce per la crescita della ‘blue economy’, definita ...