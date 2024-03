Come sta messo il mercato italiano dei Big Data

Loredana Bertè è stata costretta ad annullare la seconda data del suo tour per un improvviso malore ; la cantante è stata ricoverata d’urgenza in ospedale. Giorno 11 marzo si sarebbe dovuta esibire ... (donnapop)

Questa nuova truffa è costata 50.000 euro a un uomo: è molto insidiosa, ecco come fare per proteggersi dal pericolo. Gli hacker usano tecniche di ingegneria sociale per ingannare le loro vittime. Se ... (cityrumors)