Come si passano le foto dal telefono al computer

Leggi tutta la notizia su navigaweb

(Di martedì 12 marzo 2024) Se finora avevamo sempre utilizzato il cavo delper passare lesul PC, possiamo toglierci questa scomoda abitudine ed affidarci invece ai sistemi di trasferimento senza fili inclusi sui moderni telefoni o, in alternativa, utilizzare delle comode app per trasferire(ma anche documenti) dallo smartphone al PC senza usare un cavo. Bastano quindi pochi tocchi sullo schermo per trasferire ledallo smartphone alsenza usare un cavetto, tramite connessione wifi diretta. LEGGI ANCHE -> Migliori programmi per vedere immagini esu PC 1) Condivisione nelle vicinanze (Android e PC) Il metodo migliore per trasferire leda Android al PC prevede l'utilizzo di Condivisione nelle vicinanze (chiamato anche Quick Share nella nuova ...