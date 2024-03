Come sarà il sorteggio della nuova Champions | col vecchio metodo servirebbero 4 ore e 900 palline

(Di martedì 12 marzo 2024) Dalla prossima edizionecambierà tutto, anche nel sistema dei sorteggi per gli abbinamenti in tabellone. Andrà quasi del tutto in archivio ilattuale facendo spazio a uno definito ibrido.

Roma, 12 marzo 2024 – Allerta Dengue in Italia e nuova stretta nei controlli sugli arrivi in porti e aeroporti. Ma la Malattia X tanto temuta potrebbe arrivare dalle zanzare? Allarme zanzare, ... (quotidiano)

Emergenza Fentanyl, c'è un mercato anche in Italia. Il Piano del Governo: La scuola come formidabile luogo di contrasto. Per questo ci sarà una "formazione specifica per gli insegnanti", soprattutto i nuovi assunti. La strategia è "promuovere il benessere, la salute, l'...

Pezzotto, sanzioni da 150 a 5mila euro a chi vede le gare di calcio illegalmente: come funziona Piracy Shield: Purtroppo una tappa necessaria, anche se probabilmente impopolare, sarà quella di multare gli ...utenti dei tanti siti facilmente raggiungibili dai motori di ricerca (che ancora non collaborano come ...