Come rispondere (realisticamente) alle sfide dell'IA. La ricetta di Butti

(Di martedì 12 marzo 2024) L’intelligenza artificiale è oggi al centro dell’attenzione generale internazionale. È un tema mainstream etale rischia di esprimere punti di vista anche superficiali, con opinioni o finte certezze che inevitabilmente distraggono dai temi cruciali oggi sul tappeto. Cercherò di spiegare perché molto di quanto si sente sull’intelligenza artificiale è infondato, attraverso due considerazioni. La prima riguarda il ruolo della tecnologia. Va infatti considerato che nel corso dei millenni il mondo è cresciuto potendo agire su tre leve: la spinta demografica, lo sfruttamento delle risorse naturali e lo sviluppo della tecnologia. Mentre le prime due hanno controindicazioni in qualche caso anche pesanti, la tecnologia è l’unica leva che ci consente, per dirla con uno slogan, di “fare di più con meno”, ovvero di avere una maggiore efficienza produttiva con minori costi. ...

Il Sindaco di Pontoglio, in provincia di Brescia, ha nega to la cittadinanza Italia na a una donna marocchina che vive in Italia da ventuno anni . Il primo cittadino ha motivato il diniego spiegando ... (tpi)

C’è un trucco per identificare le chiamate spam e stopparle al volo, vuoi sapere qual è? come riconoscerle senza rispondere . Un tempo la parola spam era nota soltanto ai nerd e agli appassionati di ... (cityrumors)

Chiara Ferragni: “Fedez Vorrei tutto Come prima”. Ma lui ripensa alla ex: Chiara Ferragni svela che è stato Fedez a decidere di interrompere il loro matrimonio Chiara Ferragni e Fedez sono state una delle coppie ...televisionando

Stop bollette salate di luce e gas, ecco le agevolazioni in campo per i pannelli solari e chi può sfruttarli: Ecco Come dire stop alle bollette salate di luce e gas, approfittando delle numerose agevolazioni che Stato e Regioni offrono per favorire soluzioni ecologiche. A rispondere alle numerose richieste di ...investireoggi

Lazio, da Rocchi a Klose e non solo: i nomi sul possibile sostituto di mister Sarri: Negli scorsi minuti è arrivata la notizia: Maurizio Sarri ha rassegnato le proprie dimissioni da allenatore della Lazio. Ora si attende ...laziopress