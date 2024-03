Come indossare con stile una t-shirt oversize nel modo migliore

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di martedì 12 marzo 2024) La t-: un capo must-have nel guardaroba di ogni fashionista, unisce comodità e versatilità. Mauna t-per creare look alla moda e di tendenza? Una t-deve essere ampia e morbida, ma non deve avere solo queste caratteristiche. Anche se si sceglie una delle t-da uomo firmate a poco prezzo in offerta, in ogni caso dovrebbe cadere fluidamente sul corpo senza inghiottirlo. È opportuno prestare attenzione alle maniche, che non devono coprire completamente le braccia, e all’orlo, che può essere dritto o asimmetrico. Queste sono alcune attenzioni da compiere se si vuole acquistare una t-perfetta sotto ogni punto di vista. Ecco alcuni consigli per sfoggiarla ...