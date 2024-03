Come finisce Still Life | trama e finale spiegazione del film

(Di martedì 12 marzo 2024)è un2013 diretto da Uberto Pasolini, già produttore, tra gli altri, di “The Full Monty”, per cui ricevette una nomination agli Oscar. Qui è alla sua seconda prova da regista dopo Machan – La vera storia di una falsa squadra, vincitore a Venezia per la sezione “Orizzonti”. In, la storia si incentra sul personaggio di John May, interpretato da Eddie Marsan, che per lavoro ricerca parenti di persone morte in solitudine. Diligente e sensibile, quando viene licenziato chiede di poter chiudere una ‘pratica’ che riuscirà a fargli “assaporare” la vita....

Come finisce Fantasy Island , trama e finale del film horror 2020 Fantasy Island è un film 2020 diretto da Jeff Wadlow, meglio noto Come l’ horror Blumhouse’s Fantasy Island . In realtà il remake è ... (spettacoloitaliano)

Come finisce L’Ora Nera , trama e finale L’Ora Nera è un film 2011 diretto da Chris Gorak. La storia si incentra sui giovani imprenditori Sean e Bean sono a Mosca per affari, Natalie e ... (spettacoloitaliano)

finisce a Vigevano l’era delle scarpe Moreschi, l’azienda sposta la produzione: licenziati 59 lavoratori: Il marchio di calzature di lusso nata nel 1946 ha deciso di delocalizzare. I sindacati: “E in tutto questo Governo e Regione si guardano in giro e fischiettano” ...ilgiorno

Come finisce L’Ora Nera, trama e finale spiegazione del film: L’Ora Nera è un film 2011 diretto da Chris Gorak. La storia si incentra sui giovani imprenditori Sean e Bean sono a Mosca per affari, Natalie e Annie sono invece in città per svago. I quattro si incon ...spettacoloitaliano

Come finisce Fantasy Island, finale spiegazione del film horror 2020: Fantasy Island è un film 2020 diretto da Jeff Wadlow, meglio noto Come l’horror Blumhouse’s Fantasy Island. In realtà il remake è Fantasy Island del 1977. La trama segue gli ospiti di un resort lussuo ...spettacoloitaliano