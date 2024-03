(Di martedì 12 marzo 2024) Milano, 12 marzo 2024 –si dorme a Milano, città operosa e frettolosa, secondo uno stereotipo ormai consolidatosi nella narrazione comune? Alla domanda hanno provato a rispondere gli analisti dell’osservatorio Sanità di Unisalute, interrogando un campione di cittadini. Il tema è delicato e particolarmente attuale: negli ultimi anni, infatti, è cresciuta la consapevolezza di quanto dormiresia essenziale per ilssere psico-fisico ma anche per la salute, con numerosi studi che hanno individuato la carenza di sonnoun fattore di rischio per molte patologie. I risultati del sondaggio I disturbi più diffusi Quali soluzioni? Le cause dell'insonnia Obiettivo regolarità Quanto tempo si dorme? I risultati del sondaggio Fra iche ...

Come dormono i milanesi Una persona su tre non riposa bene: i motivi: I risvegli notturni risultano essere il disturbo del sonno più diffuso, con il 36% del campione che ne soffre spesso o ogni giorno. Altri problemi comuni sono il russare (33%), la stanchezza cronica ...ilgiorno

Milano, nelle case Aler di via Ripamonti la pioggia entra dal tetto: «Dormo in sala, con un materassino sul pavimento»: Il problema delle manutenzioni carenti: in via Ripamonti 38 le infiltrazioni d'acqua rendono gli appartamenti invivibili. Anna Lauretta, 63 anni: «Ho sempre pagato, non è giusto che debba vivere così» ...milano.corriere

Come mantenere il cervello sano ed efficiente fino a tarda età: che cosa dice la scienza: Come si fa a misurare quanto è tonica la nostra mente Ecco le buone abitudini e i meccanismi che possono rallentare il declino cognitivo ...corriere