Come capire se qualcuno sta usando la tua rete wi-fi e cosa fare

(Di martedì 12 marzo 2024) Quando si vive in città, in un palazzo dove si hanno vicini di pianerottolo e muri molto sottili, è buona norma controllare sesta utilizzando proditoriamente il nostro wi-fi e sfruttando quindi l’abbonamento pagato da noi: farlo è semplice. Basta collegarsi da pc con il solito browser di navigazione e digitare l’indirizzo IP del router fornito dal proprio operatore (una info che si trova facilmente online). A questo punto vengono richieste user e password e si può consultare la lista dei dispositivi connessi, ma anche il registro degli accessi che permette di controllare gli ultimi collegamenti. Se ci sono indirizzi IP diversi dal proprio o altri device che non risultano, si possono facilmente bloccare: ogni router ha una procedura diversa, piuttosto intuitiva, che però può essere verificata su libretto di istruzioni o con una telefonata al servizio ...

