Colpo di scena! Giuseppe dà ragione a Beatrice e attacca l’ex amica Anita VIDEO

Grande attesa per la nuova puntata in diretta del Grande Fratello . Previsto infatti un importante ritorno nella casa, che sconvolgerà sicuramente qualche equilibrio. C’è sicuramente una concorrente ... (caffeinamagazine)

Chiara Ferragni e Fedez, la rottura sarebbe una decisione di lui: il commento rivelatore: Ferragni Fedez rottura sarebbe una decisione voluta dal rapper: a rivelarlo è un commento dell'imprenditrice su Instagram ...rumors

Colpo fallito alla mensa-bar della Misericordia di Empoli, danni per migliaia di euro. Quinto Colpo in 6 mesi: Un Colpo fallito e ingenti danni alla mensa-bar della Misericordia ... In particolare la porta d'ingresso andrà interamente sostituita. La scena è stata catturata dalle telecamere di videosorveglianza ...gonews

FRANCESCO DE GREGORI e CHECCO ZALONE insieme, per un disco e un concerto: CHECCO ZALONE si propone come musicista puro per accompagnare al pianoforte la voce di FRANCESCO DE GREGORI in un disco sorprendente: “PASTICHE” ...newsic