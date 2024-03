Colombo | “Ibra mi chiamava ‘Hulk’ Una figura così dà tanto alla squadra”

Colombo da brividi: “Al Milan devo tutto”, poi il retroscena su Ibra: In occasione dell'intervista al canale Youtube della Gazzetta dello Sport Lorenzo Colombo ha voluto parlare del suo Milan.spaziomilan

Trevisani: “Il Milan ha la media per fare 80 punti in campionato e con la difesa titolare non ha preso goal”: Il telecronista Riccardo Trevisani sottolinea che la stagione dei rossoneri non è così deludente come la si sta cercando di far passare. Riccardo Trevisani a Pressing su Mediaset ha difeso l’operato d ...notiziemilan

LIVE Primavera - Torino-Monza 3-0 - Squadre negli spogliatoi: PRIMO TEMPO Finisce qui il primo tempo. 46' OCCASIONE TORO! Ancora un regalo della difesa per Savva che ruba palla serve Kabic il cui tiro da dentro area è sopra la traversa. 44' ...torinogranata