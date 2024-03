Colombo | “Al Milan devo tutto Non ho esultato in segno di riconoscenza”

Ancora Colombo: “Ibra ti da tanto, fa alzare il livello di tutti”: In esclusiva alla Gazzetta dello Sport ha parlato Lorenzo Colombo, di proprietà del Milan ma in prestito al Monza fino a fine stagione, che ha detto: “ Ibrahimovic è un compagno che ti da tanto ...ilmilanista

Colombo: “Ibrahimovic mi chiama Hulk per per la mia stazza…”: In esclusiva alla Gazzetta dello Sport ha parlato Lorenzo Colombo, di proprietà del Milan ma in prestito al Monza fino a fine stagione, che ha detto: “Quando ero al Milan ero già grosso a 18 anni.ilmilanista

Ferguson Milan: concorrenza di Juventus e Napoli, il fattore che può orientare la scelta: Tra i nomi in orbita calciomercato Milan c’è quello di Ferguson. In tal senso è sfida a Juventus e Napoli, un fattore può essere decisivo Lewis Ferguson sta diventando sempre più un giocatore ...milannews24