Coldiretti sulla direttiva Ue ammazza stalle | “Una batosta per gli allevatori italiani ed europei”

(Di martedì 12 marzo 2024) Giornata infausta al Parlamento europeo: dopo l’ok allasulle Case green a cui il centrodestra ha votato compattamente “no” è arrivata un’altrache penalizza gli. A Strasburgo si è dato il via libera finale alla nuovasulle emissioni industriali, che fissa livelli più stringenti anche per gli allevamenti intensivi; responsabili della produzione di ossido di azoto, ammoniaca, mercurio, metano e biossido di carbonio. Con 393 voti a favore, 173 contrari e 49 astenuti, la nuovaestende le sue norme anche agli allevamenti suini con più di 350 capi; e a quelli avicoli con più di 280 polli o più di 300 galline ovaiole. L’intesa politica ha escluso per ora gli allevamenti di bovini, che invece erano stati inclusi nella proposta della Commissione europea: l’ ...

