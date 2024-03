Codice della strada | arriva la Ztl nei luoghi Unesco per un massimo di 5 mesi

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 12 marzo 2024) Torna oggi a Montecitorio l’emendamento alla riforma delche prevede l’introduzione di “Zone a traffico limitato” (giustificate da “esigenze straordinarie di tutela”) per le aree che ospitano siti e monumenti iscritti alla lista del patrimonio mondiale dell’umanità. La proposta di modifica, firmata Forza Italia, introduce all’articolo 6 (Circolazione al di fuori dei centri abitati) la possibilità di istituire Ztl per ridurre la pressione del traffico nelle aree di pregio più delicate. Con alcune limitazioni: le zone “off limits” per i non autorizzati, in primis, non possono durare più di cinque. Si tratta quindi di Zone a traffico limitato temporanee (Ztlt), i cui accessi potranno essere controllati anche elettronicamente.