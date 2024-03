Classi pollaio | in quelle con pochi alunni il profitto scolastico è peggiore Ecco lo studio internazionale | “Il rendimento dipende dalla qualità dei docenti | non dalla quantità”

(Di martedì 12 marzo 2024) Secondo unopubblicato sull'International Journal of Science Education, ridurre il numero diper classe non porta necessariamente a un miglioramento del. Anzi, in alcuni casi, potrebbe addirittura avere un effetto negativo, soprattutto per gli studenti provenienti da contesti economici svantaggiati. L'articolo .

"No alle classi pollaio", il Comune concede Un’aula in più alle medie Margherita Hack, a Cernusco. L’anno prossimo nell’istituto saranno 31 (con 25 allievi al massimo) e non 30 come stabilito ... (ilgiorno)

Classi pollaio: stufi o stufe: in media, da una persona seduta, sia pari a 400Btu/h, poco più di 100 W a persona. E’ per questo che nelle Classi sovraffollate non si soffre il freddo.skuola

Nelle Classi con pochi alunni il profitto scolastico è negativo, ecco perchè: Uno studio internazionale, realizzato su più di 2.700 studenti delle scuole secondarie superiori, sfata il mito delle Classi pollaio: in quelle più piccole il rendimento è peggiore ...agi

