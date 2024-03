Civitas Metropolitano da record | sold-out Ma Inter non da sola! ? CdS

(Di martedì 12 marzo 2024) Il, tana dell’Atletico Madrid, si prepara a riservare all’un ambiente caldissimo. Previsto-out. Ma la Beneamata avrà il suo notevole e costante appoggio. CHE AMBIENTE! ? Cresce l’attesa a Madrid per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Atletico e. Ilsarà-out. Si supererà anche ildi spettatori dell’ultimo Clasico, ovvero quello vinto 3-1 dai Colchoneros lo scorso 24 settembre, davanti a 69.098 spettatori. Per la partita contro l’, previsti 70.460 spettatori. Insomma, non ci sarà un seggiolino libero. I nerazzurri, dunque, si troveranno di fronte un catino infernale con il ‘Cholo’ Simeone pronto a caricare la sua gente ...

"E’ un onore per noi, come Atletico Madrid , ospitare nella nostra casa a maggio il congresso Isokinetic ", diceva ieri passeggiando tra i vialetti di Isokinetic Bologna José Maria VILLALON , da ... (sport.quotidiano)

CdS – Atletico-Inter, Inzaghi ha due dubbi da sciogliere: le ultime: Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ci sono due ballottaggi per Inzaghi in vista della sfida con l'Atletico ...fcinter1908

Atletico Madrid-Inter: formazioni e dove vederla in streaming: Come e dove vedere Atletico Madrid-Inter in streaming: i nerazzurri scendono in campo per il ritorno degli ottavi di Champions League.punto-informatico

Inter bunker d'Europa, senza paura in casa dell'Atletico. Il doppio ex Godin: «Tifo per Simeone»: Inter, bunker d'Europa: contro l'Atletico con la difesa meno battuta del continente. Conoscendo Simone Inzaghi e la grande attitudine offensiva di Lautaro e compagni (secondo attacco ...leggo