Cittadinanza o una via per il martire Naval’ny

(Di martedì 12 marzo 2024) Si parlerà anche di Aleksejnella prossima seduta del consiglio comunale di Cesena. Il consigliere della lista civica Cambiamo Luigi Di Placido ha depositato una mozione con la quale chiede all’amministrazione di intitolare una via al dissidente russo deceduto in una colonia penale della Siberia o, in alternativa, di rendergli omaggio con laonoraria postuma per "ribadire l’adesione della comunità cesenate ai principi di tutela delle libertà politiche e civili e dei diritti fondamentali". "Quello di Navalnyi - afferma la mozione di Di Placido - è solo l’ultimo nome di una lunga lista di perseguitati e uccisi dal Cremlino, elenco infinito di giornalisti e dissidenti che hanno trovato la morte per essersi opposti a Putin e alla sua cupola di potere". Dopo aver elencato alcune delle principali iniziative svoltesi in questi giorni ...