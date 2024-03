Cina | Yunnan montuoso adotta IA per ispezioni di impianti elettrici

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 12 marzo 2024) Kunming, 12 mar – (Xinhua) – La provincia sud-occidentale cinese delloha impiegato l’intelligenza artificiale (IA) per effettuare la maggior parte delledi routine in 621 sottostazioni elettriche, sostituendo la necessita’ di interventi umani. Ledell’IA, usando telecamere, droni e robot ambulanti, sono in grado di completare un’attivita’ in meno di cinque minuti, rispetto alle cinque ore richieste dagli operatori umani, secondo la filiale dellodella China Southern Power Grid, Importante produttore di energia idroelettrica e di altre forme dita’ pulita, lodispone di 1.937 sottostazioni elettriche da 35 o piu’ chilovolt, molte delle quali situate in zone montuose. L’accesso a quasi la meta’ di queste sottostazioni richiede un ...