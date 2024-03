Cina | via libera al trasporto merci autonomo tra Pechino e Tianjin

(Di martedì 12 marzo 2024), 12 mar – (Xinhua) – Siate testimoni dei progressi della storia con il primo camion senza conducente in assoluto che viaggia tra. Non perdete l’occasione di vedere questo momento storico per un camionche viaggia su una superstrada interprovinciale. Agenzia Xinhua

Fentanyl, la droga zombie 100volte più potente morfina: Storicamente è stato utilizzato per trattare il dolore cronico. Si può trovare in varie forme: cerotti, liquido da iniettare per vena, pasticche da assumere per via orale e in polvere da inalare come ...agi

Xiaomi consegnerà le prime auto elettriche entro fine marzo: Il colosso cinese dell'elettronica Xiaomi inizierà le consegne del suo primo veicolo elettrico entro la fine di marzo, ufficializzando l'ingresso in un settore segnato da una aspra concorrenza tra gli ...ansa

Legge anti TikTok in Usa, il voto questa settimana. Opposizione e maggioranza unite: WASHINGTON. La Camera degli Stati Uniti voterà questa settimana una legge su Tik Tok. Il testo – 13 pagine approvate all’unanimità della Commissione Energia e Commercio della House – chiede a ByteDanc ...laprovinciapavese.gelocal