Cina | studioso turco | modernizzazione offre modello alternativo a Paesi Sud globale

La Groenlandia vuole l’indipendenza: per staccarsi da Copenaghen punta tutto su Cina e scioglimento dei ghiacci: Il paese artico deve sostituire i finanziamenti che riceve dalla Danimarca. Per farlo programma di vendere più pesce a Pechino e di aumentare il traffico nei ...repubblica

Miliardarie di casa nostra: C’è un dato riguardo al superamento del divario tra uomini e donne che pone l’Italia in cima alle classifiche internazionali. Non è la parità di salario, dove siamo 79esimi al mondo. Non è l’accesso a ...ilgiorno

America: l’egemone non più egemonico: Washington conserva gli strumenti del potere globale ma, anche per far fronte alle proprie crisi interne, ha abusato dei privilegi di arbitro perdendo in credibilità ed esponendosi alle critiche di ne ...ispionline