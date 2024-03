Cina | Russia | Gaza e… Tutte le sfide viste dall’intelligence Usa

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 12 marzo 2024) “Lacerca di superare gli Stati Uniti come potenza mondiale e di assicurarsi il rispetto delle sue direttive da parte dei suoi vicini e dei Paesi di tutto il mondo, mentre laminaccia direttamente gli Stati Uniti nel tentativo di affermare la propria influenza a livello regionale e globale”. È quanto si legge nell’Annual Threat Assessment of the U.S. Intelligence Community, la relazione annuale dell’intelligence americana, diffusa ieri. La struttura del documento Il documento è diviso, dopo introduzione e premessa, in due parti: attori statuali e questioni transnazionali. Tra i primi ci sono: la“nervosa”, la“conflittuale”, l’Iran, la Corea del Nord e una sezione “Confitti e fragilità” che include blocchi sul conflitto a, sui potenziali conflitti interstatali (come tra ...