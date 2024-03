(Di martedì 12 marzo 2024) New York, 12 mar – (Xinhua) – LaChase & Co. intende proseguire gli sforzi per assumere personale in, al fine di espandere la propria attivita’ di gestione deglinella seconda economia mondiale, ha riportato venerdi’ “Bloomberg”. “Il settore dei fondi comuni di investimento inun mercato in crescitaper i gestori globali di”, ha dichiarato in un’intervista Desiree Wang, amministratrice delegata diChina. “Offre una grande certezza di crescita”. Il rapporto afferma che l’azienda intende inaugurare un Exchange-Traded Fund (ETF) che segua l’indice CSI A50 nel 2024. Il fondo ha raccolto 2 miliardi di yuan (278 milioni di dollari) in ...

Cina: JPMorgan Asset Management, Paese rimane “insostituibile”: New York, 12 mar – (Xinhua) – La JPMorgan Chase & Co. intende proseguire gli sforzi per assumere personale in Cina, al fine di espandere la propria attivita’ di gestione degli asset nella seconda ...romadailynews

3 motivi per non fidarsi dell’euforia dei mercati: Mercati in rally, ottimismo in vista: c'è da fidarsi No, secondo alcuni autorevoli strateghi. I motivi di preoccupazione sono almeno 3.money

Bitcoin sfonda 67mila dollari. Le Borse europee tirano il fiato in attesa della Bce: A Piazza Affari bene Saipem, giù Ferrari. Spread in calo a 142 punti, scende il petrolio. Euro in rafforzamento sopra 1,08 dollari ...ilsole24ore