Cina | Jiangsu | rinvenuto scettro simile a un’ascia di 6 300 anni fa

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 12 marzo 2024) Nanchino, 12 mar – (Xinhua) – Gli archeologi hanno scoperto un grande “yue” di pietra, un manufatto cerimoniale, in una tomba di 6.300fa nella provincia orientale cinese del. Il manufatto, che si ritiene sia il piu’ grande yue preistorico in pietra ben conservato mai trovato in, e’ stato recentementenel sito di reperti di Sanxingcun, nella citta’ di Changzhou. Si ritiene che lo yue sia nato come arma, ma che in seguito sia stato usato piu’ comunemente nei rituali come ascia cerimoniale nell’Eta’ del bronzo. L’arma in pietra, che misura circa 36 centimetri di larghezza, ha un grande foro al centro e non presenta tracce d’uso. E’ stata collocata accanto alla testa del proprietario maschile di una tomba notevolmente piu’ grande di ...