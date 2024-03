Cina-Italia | abiti tradizionali cinesi riemergono come trend di moda 2

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 12 marzo 2024) Pechino/Roma, 12 mar – (Xinhua) – Tra le tegole dorate e le pareti rosse di giardini pittoreschi, giovaniagghindati con, notiHanfu, hanno posato con grazia per i fotografi, evocando un viaggio nostalgico nei tempi antichi. Jin Yujin, 29enne appassionata di Hanfu con circa 11.000 follower sulla principale piattaforma social cinese di lifestyle Xiaohongshu, ha postato un video che mostra un gruppo di donne, tra cui lei stessa, con addosso l’abito tradizionale per la Festa delle lanterne, suscitando un grande interesse. “L’Hanfu ha un fascino unico perche’ il suo design rappresenta il distinto stile cinese”, ha riferito la ragazza a Xinhua. “La crescente passione della gente per l’Hanfu riflette un maggiore apprezzamento per la nostra cultura, con un numero sempre ...