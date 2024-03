Pechino, 27 feb – (Xinhua) – Un blogger di basket proveniente dal Mali ha sperimentato la costruzione e la danza dei draghi di paglia in un villaggio del Guangdong , nel sud della Cina , in occasione ... (romadailynews)

Cina: Guangdong, paesaggio al tramonto di Guangzhou: Guangzhou, 12 mar – (Xinhua) – Una foto aerea, scattata da un drone oggi 12 marzo 2024, mostra una veduta al tramonto della citta’ di Guangzhou, nella provincia meridionale cinese del Guangdong. (Xin) ...romadailynews

Cina: esercitazione “Security Bond” con Iran e Russia nel Golfo di Oman fino al 15 marzo: Le Marine di Cina, Iran e Russia terranno l'esercitazione congiunta "Security Bond" al largo del Golfo di Oman dall'11 al 15 marzo ...agenzianova

Moda, tutto pronto per la Shenzhen-Milan Lifestyle Week: L’evento dal 19 al 22 marzo in Cina accenderà i riflettori sulla creatività italiana e cinese, portando in scena 15 show all’Eachway Art and Fashion Museum ...affaritaliani