Cina | festival dei fiori di colza a Tongnan

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 12 marzo 2024) Pechino, 12 mar – (Xinhua) – Immergetevi nella primavera aldelladi! Oltre 200 chilometri quadrati diture dorate vi aspettano. Esplorate a piedi, in aria o in acqua e scoprite come questa meraviglia floreale stimoli l’economia locale e rivitalizzi la vita rurale. Agenzia Xinhua