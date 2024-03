Cillian Murphy | dai Peaky Blinders all’Oscar – Ascolta

(Di martedì 12 marzo 2024) (Adnkronos) – Premiato agli Oscar per la sua interpretazione di Oppenheimer, il padre della bomba atomica, diventato famoso per la sua interpretazione di un criminale, Thomas Shelby il capo deiha dedicato la statuetta dell’Academy ai costruttori di pace. seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .

Nella intesa notte degli Oscar 2024 , che ha visto trionfare Oppenheimer, Cillian Murphy ha ottenuto la statuetta come miglior attore. Emozionato l’interprete dello scienziato J. Robert Oppenheimer ... (ilfattoquotidiano)

Perché gli Oscar 2024 sono stati i più importanti degli ultimi anni: Oppenheimer di porta a casa 7 Oscar, tra cui Miglior Film, Miglior Regia, Miglior Attore Protagonista per Cillian Murphy, Miglior Attore Non Protagonista per Robert Downey Jr., Montaggio, Fotografia e ...today

Tutta la fisica dietro al film su Oppenheimer, raccontata dai suoi consulenti scientifici: Il lungometraggio di Christopher Nolan dedicato alla creazione della bomba atomica ha fatto il pieno di Premi Oscar. I consulenti scientifici del progetto spiegano qui il loro coinvolgimento e danno u ...lescienze

Oscar: domina il film di Nolan. Tra gli attori trionfano Murphy e Stone: La notte degli Oscar è a tutti gli effetti il trionfo di “Oppenheimer”, che conquista sette statuette tra cui miglior film, miglior attore protagonista (Cillian Murphy) e ...leggo