Ciclista investito a Costa Volpino | è grave

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 12 marzo 2024). Versa in condizioni gravissime il52enneda un’auto martedì sera (12 marzo) in via Aria Libera a, nella zona del cimitero della frazione Corti. L’allarme è scattato pochi minuti dopo le 19. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Blu di Lovere e un elicottero decollato da Como. Presente anche una pattuglia dei carabinieri di Clusone, ai quali spetta il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Seguono aggiornamenti