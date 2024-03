Ciao ciao Sarri

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di martedì 12 marzo 2024) Quando all’appello mancano ormai soltanto 10 giornate di campionato si avvicina la fase conclusiva della stagione. Il 28° turno di Serie A appena archiviato ha fornito alcuni spunti interessanti e soprattutto la prima, grande, notizia bomba: Mauriziosi è dimesso da allenatore della Lazio. Lotito non ha ancora emesso alcun comunicato ufficiale, ma la società sarebbe già al lavoro per trovare un sostituto. Si parla di Tommaso Rocchi, ad oggi allenatore degli Under 14 biancocelesti, ma anche di Miroslav Klose. In ogni caso, il presidente laziale starebbe pensando di puntare ad una soluzione “bandiera” per portare a termine una stagione che, tra eliminazione dalla Champions e campionato traballante, vede gli aquilotti in corsa solo per la Coppa Italia. Le dimissioni diLa sconfitta contro l’Udinese all’Olimpico nel posticipo del lunedì è stata ...