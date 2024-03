Ciafani Legambiente | “Basta speculazione politica | il passaggio all’elettrico non può più aspettare”

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 12 marzo 2024) (Adnkronos) – "Il governo Meloni avrebbe dovuto fare di più per il trasporto pubblico, considerando che ha deciso di spendere 11 miliardi di euro (9 a carico dello Stato, 2 a carico di Sicilia e Calabria) per realizzare il Ponte sullo Stretto di Messina, un'opera la cui utilità è assolutamente dubbia, per usare un eufemismo",