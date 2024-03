Chip | maxi-iniezione di denaro per il fondo statale cinese Le mosse di Pechino

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 12 marzo 2024) Il cosiddetto “Big Fund” di, strutturato per alimentare l’industria nazionale dei semiconduttori, è destinato a crescere di almeno altri 27 miliardi di dollari entrando nella sua terza fase. Una dimensione che attesta quanto sia importante il settore per i piani di Xi Jinping, che finora vi ha riversato tante risorse quanto quelle per lo sviluppo dell’arsenale nucleare nazionale. Supervisionato direttamente dal ministeroper la tecnologia, ilsta anche espandendo le proprie competenze, proprio mentre gli Stati Uniti si preparano a inasprire le restrizioni tecnologiche pensate per limitare i progressi cinesi nel campo deie dell’intelligenza artificiale. È nella chiave di questa battaglia che va letta l’espansione del Big Fund. Nel 2023 il Paese ha festeggiato il lancio di un nuovo processore ...