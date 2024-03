Chieti | rapina in villa | anziani coniugi picchiati e legati da quattro banditi

(Di martedì 12 marzo 2024) Erano armati con pistole e coltelli hanno portato via dalla cassaforte dell’imprenditore soldi e gioielli

Chieti, picchiati e rapinati dai ladri. Notte da Arancia meccanica per una coppia di Fara Filiorum Petri: I malviventi erano in quattro. Dieci giorni di prognosi per la coppia aggredita. Svuotata la cassaforte della villa, un colpo da 90 mila euro secondo una prima stima ...quotidiano

rapina A MANO ARMATA IN VILLA: CONIUGI LEGATI E PICCHIATI A FARA FILIORUM PETRI: FARA FILIORUM PETRI – rapina a mano armata nella notte a Fara Filiorum Petri (Chieti) dove quattro persone con il volto coperto sono entrate in una villa e dopo aver immobilizzato, picchiato e legato ...abruzzoweb