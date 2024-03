Chieti | picchiati e rapinati dai ladri Notte da Arancia meccanica per una coppia di Fara Filiorum Petri

(Di martedì 12 marzo 2024), 12 marzo 2024 - Aggressione stile "" a. Un imprenditore 70enne e la moglie sono stati legati eda quattro banditi penetrati nella loro villa a, in provincia di. La brutale aggressione alle 21.30 circa quando isono arrivati alla villa: uno armato di pistola, spalleggiato da due con i coltelli e un quarto che faceva da palo. A quel punto hanno iniziato a malmenare l'imprenditore e la moglie, bloccati da fascette ai polsi, per farsi rivelare dove era nascosta la cassaforte e farsela aprire. Poi i 4, tutti con passamontagna, guanti e un forte accento straniero (Forse slavo, è trapelato), sono fuggiti con il denaro e i gioielli della ...

