Chiesto processo per Sgarbi dopo l’acquisto di un quadro all’asta | è accusato di reati fiscali

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 12 marzo 2024) Vittoriorischia di finire a. La Procura di Roma ha infattiil rinvio a giudizio per l’ex sottosegretario alla Cultura Vittorio,che le indagini si erano chiuse lo scorso novembre: nel mirino un presunto debito con l’Agenzia delle Entrate da 715mila euro, che non sarebbe stato saldato. In particolare, si parla dell’articolo 11 della legge suitributari, che riguarda la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, e prevede la sanzione del carcere da sei mesi a quattro anni, o da un anno a sei anni se la somma supera i 200mila euro (come sarebbe in questo caso). Secondo gli inquirenti,avrebbe comprato un dipinto di Vittorio Zecchinnell’ottobre del 2020, ma per evitare di pagare le relative tasse avrebbe ...