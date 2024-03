Chiesto il rinvio a giudizio di Sgarbi per reati tributari

(Di martedì 12 marzo 2024) AGI - La procura di Roma hailper l'ex sottosegretario alla cultura Vittorio. La vicenda, per cui i magistrati di piazzale Clodio avevano chiuso le indagini lo scorso novembre, è relativa a un presunto mancato pagamento di un debito con l'Agenzia delle Entrate di 715mila euro. Viene contestata la violazione dell'articolo 11 della legge suisulla sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. La vicenda da cui è nata l'inchiesta risale all'ottobre del 2020 e ruota attorno all'acquisto all'asta di un quadro di Vittorio Zecchin, "Il giardino delle fate", in cui sarebbe figurata come acquirente la compagna e sarebbe stato usato il denaro di una terza persona per evitare che il Fisco potesse sequestrare l'opera.

